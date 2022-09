Panama City Fla. (WMBB) – Lower dew points are on the way. This not only helps us dry out and reduce our chances of rain but also helps our overnight low fall to cooler temps. I know it’s exciting as it’s the first real taste of fall. The high temperatures will still be in the upper 80’s so it is not really a cooldown but it is now a nice shot of dry air.

