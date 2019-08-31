Hurricane Dorian 10 PM Now A Strong Cat 4

A SLOWER WEST-NORTHWESTWARD TO WESTWARD MOTION SHOULD BEGIN TONIGHT AND CONTINUE INTO EARLY NEXT WEEK. ON THIS TRACK, THE CORE OF DORIAN SHOULD MOVE OVER THE ATLANTIC WELL NORTH OF THE SOUTHEASTERN AND CENTRAL BAHAMAS TONIGHT AND TOMORROW, BE NEAR OR OVER THE NORTHWESTERN BAHAMAS ON SUNDAY, AND BE NEAR THE FLORIDA EAST COAST LATE MONDAY. DATA FROM A NOAA HURRICANE HUNTER AIRCRAFT INDICATE THAT THE MAXIMUM SUSTAINED WINDS HAVE INCREASED TO NEAR 140 MPH (220 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. DORIAN IS A CATEGORY 4 HURRICANE ON THE SAFFIR-SIMPSON HURRICANE WIND SCALE. SOME ADDITIONAL STRENGTHENING IS POSSIBLE TONIGHT AND SATURDAY. ALTHOUGH FLUCTUATIONS IN INTENSITY ARE POSSIBLE EARLY NEXT WEEK, DORIAN IS EXPECTED TO REMAIN A POWERFUL HURRICANE DURING THE NEXT FEW DAYS.