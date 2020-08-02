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Record-breaking number of anglers participate in Bayou Bash 2020

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PORT ST. JOE, Fla. (WMBB)– Anglers of all ages took part in Bayou Bash 2020 on Saturday.

The inshore fishing tournament was hosted by The Swivel Sisters women’s fishing club. A record-breaking 184 anglers took part in the event.

The results of the tournament are listed below.

ADULTTROUT REDFLOUNDERSLAM3.0 REDTRIPLETAIL
1KARL MCCLAMMA 6.04CASEY STAFFORD     3.86 23 SPOTSPARKER HANNON         2.58ANDREW GREEN        10.63JASON BRANT 2.96MICHAEL THOMPSON 18
2ANDREW GREEN            5.36MIKE CARPENTER 4.21 15 SPOTSVALERIE COVINGTON   2.52 
3KID MULLET 5.29SCOOTER ACREE          3.59 11 SPOTSMICHAEL PALANDRI         2.06
TEENAGETROUTREDFLOUNDER   
1CHANCE HARRIS         3.67CHANCE HARRIS             4.67 2 SPOTS 
2HUNTER SCOTT        2.26BRAYDON DAILEY         4.34 2 SPOTS
3BRYCE FORSTON         2.21
KIDTROUTREDFLOUNDER   
1JORDAN DAILEY         2.87ETHAN MYERS           2.31 6 SPOTSSTETSON LEVINS               1.52
2MADILEE DOUGLAS         2.32GARIN STEVENS        4.58 4 SPOTSSTRATTON LEVINS               1.44
3ETHAN MYERS 2.14MADI COMBS      4.55 4 SPOTS

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