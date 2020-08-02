Record-breaking number of anglers participate in Bayou Bash 2020

PORT ST. JOE, Fla. (WMBB)– Anglers of all ages took part in Bayou Bash 2020 on Saturday.
The inshore fishing tournament was hosted by The Swivel Sisters women’s fishing club. A record-breaking 184 anglers took part in the event.
The results of the tournament are listed below.
|ADULT
|TROUT
|RED
|FLOUNDER
|SLAM
|3.0 RED
|TRIPLETAIL
|1
|KARL MCCLAMMA 6.04
|CASEY STAFFORD 3.86 23 SPOTS
|PARKER HANNON 2.58
|ANDREW GREEN 10.63
|JASON BRANT 2.96
|MICHAEL THOMPSON 18
|2
|ANDREW GREEN 5.36
|MIKE CARPENTER 4.21 15 SPOTS
|VALERIE COVINGTON 2.52
|3
|KID MULLET 5.29
|SCOOTER ACREE 3.59 11 SPOTS
|MICHAEL PALANDRI 2.06
|TEENAGE
|TROUT
|RED
|FLOUNDER
|1
|CHANCE HARRIS 3.67
|CHANCE HARRIS 4.67 2 SPOTS
|2
|HUNTER SCOTT 2.26
|BRAYDON DAILEY 4.34 2 SPOTS
|3
|BRYCE FORSTON 2.21
|KID
|TROUT
|RED
|FLOUNDER
|1
|JORDAN DAILEY 2.87
|ETHAN MYERS 2.31 6 SPOTS
|STETSON LEVINS 1.52
|2
|MADILEE DOUGLAS 2.32
|GARIN STEVENS 4.58 4 SPOTS
|STRATTON LEVINS 1.44
|3
|ETHAN MYERS 2.14
|MADI COMBS 4.55 4 SPOTS