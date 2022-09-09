PANAMA CITY, Fla. (WMBB) – Sam Granville and Kaleigh Tingelstad break down all of the games, scores, and highlights from Week 3 of Friday Night Fever!
Friday Night Fever AFTERBURN Week 3
by: Sam Granville, Kaleigh Tingelstad
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by: Sam Granville, Kaleigh Tingelstad
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Updated:
by: Sam Granville, Kaleigh Tingelstad
Posted:
Updated:
PANAMA CITY, Fla. (WMBB) – Sam Granville and Kaleigh Tingelstad break down all of the games, scores, and highlights from Week 3 of Friday Night Fever!