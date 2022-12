NEW YORK (AP)Regional points breakdown of the top four finalists in balloting for the 2022 Heisman Trophy:

NORTHEAST

1. Caleb Williams, USC, 333 points

2. Max Duggan, TCU, 246

3. C.J. Stroud, Ohio State, 86

3. Stetson Bennett, Georgia, 65

MID-ATLANTIC

1. Williams, 344

2. Duggan, 208

3. Stroud, 96

4. Bennett, 50

SOUTH

1. Williams, 315

2. Duggan, 228

3. Bennett, 95

4. Stroud, 69

SOUTHWEST

1. Williams, 349

2. Duggan, 308

3. Stroud, 87

4. Bennett, 53

MIDWEST

1. Williams, 331

2. Duggan, 213

3. Stroud, 119

3. Bennett, 21

FAR WEST

1. Williams, 359

2. Duggan, 217

3. Stroud, 82

3. Bennett, 65