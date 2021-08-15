Panama City weather 8-15-2021

RAINFALL: FRED IS EXPECTED TO PRODUCE THE FOLLOWING RAINFALL
THROUGH TUESDAY…
THE FLORIDA BIG BEND AND PANHANDLE… 4 TO 8 INCHES OF RAIN WITH
ISOLATED MAXIMUM STORM TOTALS OF 12 INCHES ARE EXPECTED.
SOUTHEAST ALABAMA THROUGH WESTERN AND NORTHERN GEORGIA, AND THE
WESTERN CAROLINAS… 3 TO 6 INCHES OF RAIN WITH ISOLATED MAXIMUM
STORM TOTALS OF 9 INCHES ARE EXPECTED.
HEAVY RAINFALL ACROSS PORTIONS OF FLORIDA, SOUTHEAST ALABAMA,
PORTIONS OF GEORGIA AND THE WESTERN CAROLINAS COULD LEAD TO FLASH,
URBAN, SMALL STREAM, AND ISOLATED RIVER FLOODING IMPACTS.
STORM SURGE: THE COMBINATION OF A DANGEROUS STORM SURGE AND THE
TIDE WILL CAUSE NORMALLY DRY AREAS NEAR THE COAST TO BE FLOODED BY
RISING WATERS MOVING INLAND FROM THE SHORELINE. THE WATER COULD
REACH THE FOLLOWING HEIGHTS ABOVE GROUND SOMEWHERE IN THE INDICATED
AREAS IF THE PEAK SURGE OCCURS AT THE TIME OF HIGH TIDE…
INDIAN PASS, FL TO STEINHATCHEE RIVER, FL…3-5 FT
STEINHATCHEE RIVER, FL TO YANKEETOWN, FL…2-4 FT
AL/FL BORDER TO INDIAN PASS INCLUDING PENSACOLA BAY, CHOCTAWHATCHEE
BAY AND SAINT ANDREW BAY… 1-3 FT
YANKEETOWN, FL TO ARIPEKA, FL…1-3 FT
THE DEEPEST WATER WILL OCCUR ALONG THE IMMEDIATE COAST NEAR AND TO
THE EAST OF THE LANDFALL LOCATION, WHERE THE SURGE WILL BE
ACCOMPANIED BY LARGE WAVES. SURGE-RELATED FLOODING DEPENDS ON THE
RELATIVE TIMING OF THE SURGE AND THE TIDAL CYCLE, AND CAN VARY
GREATLY OVER SHORT DISTANCES. FOR INFORMATION SPECIFIC TO YOUR
AREA, PLEASE SEE PRODUCTS ISSUED BY YOUR LOCAL NATIONAL WEATHER
SERVICE FORECAST OFFICE.
WIND: TROPICAL STORM CONDITIONS ARE EXPECTED IN THE TROPICAL STORM
WARNING AREA BEGINNING BY LATE MONDAY MORNING.
SURF: SWELLS GENERATED BY FRED ARE EXPECTED TO REACH THE COASTS OF
MISSISSIPPI, ALABAMA, AND THE FLORIDA PANHANDLE ON MONDAY, AND COULD
CAUSING LIFE-THREATENING SURF AND RIP CURRENT CONDITIONS. PLEASE
CONSULT PRODUCTS FROM YOUR LOCAL WEATHER OFFICE FOR MORE DETAILS.
TORNADOES: A TORNADO OR TWO WILL BE POSSIBLE LATE TONIGHT THROUGH
EARLY MONDAY OVER THE FLORIDA WEST COAST AND PANHANDLE, AND DURING
THE DAY MONDAY FROM THE FLORIDA PANHANDLE NORTHWARD INTO SOUTHWEST
GEORGIA AND SOUTHEAST ALABAMA.