Looking for a way to celebrate Mardi Gras? Here are some events going on.
Panama City Beach Mardi Gras and Music Festival
Date & Time: February 11-12
Friday: 4 PM-8:30 PM Saturday: 8 AM- 7 PM
Date & Time: February 12
8 AM- 9:15 PM
Location: Frank Brown Park
16200 Panama City Beach Parkway, Panama City Beach, FL
St. Andrews 23rd Annual Mardi Gras Parade and Festival
Date & Time: February 18-20
Friday: Kids Parade- 4:30 PM, Festival: 4 PM-10PM
Saturday: Main Parade: 2 PM, Festival 10 AM-10 PM
Sunday: Pet Parade- 2:30 PM, Festival 10 AM-4 PM
Location: Historic St. Andrews, Panama City
The parade travels Beck Avenue.
Date & Time: February 25-26
8 PM- 4 AM
Location: Splash Bar Florida
6520 Thomas Drive, Panama City Beach, FL
Date & Time: February 26
8 PM
Location: Longboards Restaurant & Bar
8746 Thomas Dr, Panama City Beach, FL, USA
Date & Time: February 26
11 AM
Location: 8010 Surf Dr, Panama City, FL
Franklin County
Apalachicola Barkus Parade 2022: Pirates of Oyster City
Date & Time: February 26
11 AM- 4 PM
Location: Riverfront Park, Apalachicola, Florida.
Where can I find King Cake?
The Bagel Maker is continuing their King Cake baking tradition.