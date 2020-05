Vernon High School Virtual Graduation

Congratulations to Vernon High School’s graduating class of 2020

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

Abbott, Payton Mark Anders, Robertlee Pepper Anderson, Caitlin McKay Anderson-Purvis, Victoria Ruth Renae Arndt, Shawn Alonzo Baker, Jasmine Nicole Brown, Alayna Dru Brown, Zelaney Charkari Bush, Jaron Derrell Callahan, Aaron Joseph Campbell, Jaime Camille Carrillo, Arisvette Casey, Veronica Nicole Casey, Zakary Robert Cooke, Gabriel Jordan Corbin, Richard Charles Cotton, Mikayla Brooke Davis, Tyrick Christian DuBose, Christopher Michael Faison, Ridge Walton Finklea, Jamia Mone Foreman, Daevon Donquez Frederick, Kimberly Paige Gill, Shyanne Rushell – Class Vice President Gilmore, Kiersten Makenzie Green, Shyron Dequalin Hall, Makenzie Hope Hambright, Lanie Mae Hamm, Natalie Elizabeth Hammack, Morgan Leann Hammock, Diamond Breanne Harcus, Nathan Edward Harmon, Ka’nia Celetha Minnianne Henderson, Madison Kay Hodges, Cullen Gary Huskey, Nathaniel James Isenhoff, Tyler John Jennings, Gabriel Michal Taylor Johnson, Jordan Alexis – Class President Kangas, Elizabeth Erin Krouse, Clifford Earl Lamarre, Hannah Gracelyn Leal Aranda, Mario Humberto Leverette, Jevion Orvant Loomis, Joshua Michael Mathis, Nathan Allen McGhee-Anderson, George Alsethony Morris, Austin Bruner Petty, Angel Lynn Potter, Jacara Marie Powell, Darrell Leonard Quinn, Nicholas Robert Rabon, Dollie Mae Ransom, Bryanna Lynn Reed, Kobe De’ Jenee Reprogle, Isaiah Michael Rhodes, Brayden Alan Roberts, Damian Rage Roche, Tashara Antwanete – Class Secretary/Treasurer Sanabria, Alex Freederman Seaborn-Fielding, Joseph Allen Somerset, John Mixen Speed, Jordan De’Quan McGinnis Stricklen, Erin Leigh Summers, Tyler Joel Taunton, Caitlyn Alexandria Taylor, Chloe Alyssa Vaught, Catherine Leigh Wakeley, Cecilia Juel Walston, Desiree Renee Walston, Samantha Michelle Walters, Hannah Grace Wasson, Hailey Morgan Watford, Tyler Luke Weber, James David Weber, Matthew Patrick Wheeler, Nicole Carol Works, Vitre’ Vion Derenza

Vernon High Schools 2019—2020 Senior Class Officers