Sneads High School Virtual Graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

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Sneads High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020

  • Valedictorian – Savanna Lynn Lewis
  • Salutatorian – Maegan Annslee Lucas

Maegan Lucus delivers her Salutatorian Speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

  • Arnold, Dillon Matthew
  • Barfoot, Madeline Hope
  • Belefant, Hailey Marie
  • Branch, Jason Ellis
  • Brown, Destini Noelle
  • Carranza, Grace Nell
  • Chance, Mandalyn Grace
  • Cooley, Juliet Fay
  • Dougherty, Rose Marie
  • Dudley, Amanda Nicole
  • Eldridge, Kevin Matthew
  • Green, Kassidy Sheigh
  • Griffin, Sherrie
  • LeFranc, Eunique 
  • Lewis, Savanna Lynn – Valedictorian
  • Lucas, Maegan Annslee – Salutatorian
  • McMillon, Erayonna Mechelle
  • Melnyk, Syneria C
  • Mercer, Colton Lee
  • Riano, Jordyn 
  • Sloan, Lucille Mae
  • Stephens, Hannah Marie
  • Stone, Lauren K
  • Thompson, Olivia G
  • Wright, Chayton Seth

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