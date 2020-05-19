Sneads High School Virtual Graduation

Sneads High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020
Maegan Lucus delivers her Salutatorian Speech
Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M
- Arnold, Dillon Matthew
- Barfoot, Madeline Hope
- Belefant, Hailey Marie
- Branch, Jason Ellis
- Brown, Destini Noelle
- Carranza, Grace Nell
- Chance, Mandalyn Grace
- Cooley, Juliet Fay
- Dougherty, Rose Marie
- Dudley, Amanda Nicole
- Eldridge, Kevin Matthew
- Green, Kassidy Sheigh
- Griffin, Sherrie
- LeFranc, Eunique
- Lewis, Savanna Lynn – Valedictorian
- Lucas, Maegan Annslee – Salutatorian
- McMillon, Erayonna Mechelle
- Melnyk, Syneria C
- Mercer, Colton Lee
- Riano, Jordyn
- Sloan, Lucille Mae
- Stephens, Hannah Marie
- Stone, Lauren K
- Thompson, Olivia G
- Wright, Chayton Seth