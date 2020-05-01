Rutherford High School Virtual Graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

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Congratulations to Rutherford High School’s graduating class of 2020

Rutherford High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020

  • Valedictorian-Alex Johnson
  • Salutatorian-Cameron Mazzeo

Alex Johnson’s Valedictorian Speech

Rutherford High School’s 2019—2020 Senior Class Officers

  • Mary Granducci — President
  • Ariane Cortes — Vice President

  • Breyanna Kelly — Secretary
  • Thomas Dixon — Historian

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

  • Abdelhai, Mawadda
  • Adams, Lashiyha Bobbyneisha-Trek
  • Ahmad, Mohammad Mursi
  • Allen, Charity Love
  • Allen, Taylor L
  • Alvis, Patrick M
  • Alvis, Thaddeus J
  • Anderson, Jared Quintin
  • Atkinson, Katrina I
  • Averhart, Johnasia Priscilla
  • Bailey, Nicholas Dean
  • Banks, Prezlyn Virgil
  • Banks, Zarionna M
  • Bansagi, Danielle Nicole
  • Barralaga Aviles, Katy Faviola
  • Bartlett, Blaire
  • Baxley, Braden Case
  • Baxter, Alexis M
  • Beachem, Jamail J
  • Beich, Noah Abdurrahman
  • Bernatt, Anna Noel
  • Berry, Madison Paige
  • Black, Lomero L
  • Blue, Shakayla Kiaza
  • Bodine, Hannah Annmarie
  • Bond, Aaron Michael
  • Booker, Jonathan Lucas
  • Borrero Rodriguez, Jesus T
  • Boston, Dominik T
  • Bouie, Montell Leoinus
  • Bounds, Ross W
  • Bowden, Ja’karee Tiyon
  • Bowen, Amber Lily
  • Bowen, Ashley Nicole
  • Brock, Britney Ann
  • Brock, Jacob Tyler
  • Brock, Johnny D
  • Brooks, Summer Ann
  • Brumback, Gracie M
  • Bryant, Jacob A
  • Budding, Brayden Michael
  • Burdick, Brandon Tyler
  • Burdick, Brittany Nicole
  • Bush, Pauline Shanelle
  • Butler, Aaliyah A
  • Cannon, Johnny Franklin
  • Carpino, Raza Vinyanna
  • Clark, Hayleigh Michelle
  • Cobbins, Floyd Del
  • Cole, Grace Elizabeth
  • Cook, Jesse M
  • Cortes, Ariane Nicole
  • Crespo, Alyssa M
  • Damon, Haley C
  • Daniels, Jermaine Lasalle
  • Daniels, Telly Eudonish
  • Daniels, Tyeler J
  • Davis, Cassandra D
  • Davis, Gamar Alexander
  • Davis, Tye L
  • Dickerson, Christopher Jordan
  • Dixon, Thomas Jason
  • Dubroca, Chase Alexander
  • Dubroca, Shaun Joesph
  • Ducker, Alyssia O’Rienna
  • Duke, Nathan Lucas
  • Echeverry, Emmanuel
  • Edwards, Cody Alexander
  • Ewing, Ryan Jacob
  • Faison, Zabreya Rachayla
  • Floyd, Kavon Thalaston
  • Fowler, Jason Robert
  • Froehlich-Jimene, Alexander William
  • Frue, Tyrese O
  • Garcia-Moreno, Guendy Estefani
  • Gibson, Cheyenne Hunter
  • Gildner, Blade Douglas
  • Givens, Antwoine T
  • Granducci, Mary C
  • Green, Naomi Mone’
  • Greene, Charles Andrew
  • Haegele, Kailor
  • Hall, Logan Adelaide
  • Harriston, Indirah Dominique
  • Hatcher, Marvin
  • Hay, Raniyah R
  • Hill, Oziria Jaliyah
  • Hills, Lavar
  • Hillsman, Sheliasia Keona
  • Hirsch, Emily Madison
  • Hirsch, Jordan Alexander
  • Holifield, Zaniah O’Teria Jhinee
  • Holmes, Shantia Shavon
  • Houchins, Kaitlyn Rene
  • Hughes, William Michael
  • Hunter, KeSean W
  • Hunter, Leviticaus X
  • Hyatt, Ethan Myles
  • Jackson, Nia Aliyha
  • Johnson, Alex Edward
  • Johnson, Austyn Tannor
  • Johnson, Ruqayyah Amari Shuron
  • Johnson, Shadiamond Shakida
  • Johnson, William Jah-Jah
  • Johnson, Zy’Aeria Nicole
  • Jolon Miranda, Ana Celeste
  • Kelly, Breyanna Nicole
  • Khan, Anmol
  • Kirchoff, Justin Kyle
  • Knapp, Cameron James
  • Lambe, Vincent A
  • Lawrence, Makayla Rose
  • Layfield, Kloe Krueger
  • Le, Thanh Huy Tran
  • Le, William Duc
  • Lee, Veronte’aira
  • Lemke, Allen Ray
  • Lewis, Ethan Jared
  • Lopez, Seth Ozric
  • Mabius, Dustyn
  • Maestri, Michael Anthony
  • Mason, Ethan Donald
  • Mayo, Hannah M
  • Mazzeo, Cameron Gabriel
  • McCoy, Sarah Frances
  • McDaniel, Shaun Patrick
  • McFann, Ladarel Deandre
  • McGinty, Cameron Anthony
  • McGraw, Casey Allen
  • McSwiney, Hailey Nicole
  • Meadows, Matthew Lewis
  • Meeks, Justin R
  • Melchizedek, Azariel Sabbathil
  • Melendez, Alexandra
  • Miller, Alysa Nicole
  • Miller, Ryan Bryce
  • Mitchell, D’Lonta Deray
  • Moore, Larry B
  • Mucelli, Seth
  • Munro, Dakota Keith
  • Murillo, Perla
  • Myers, Sabrina Dawn
  • Myers, Sarah Ariann
  • Myron, Trace Brantly
  • Newman, Austin William
  • Nguyen, Benjamin Hung
  • Nguyen, Sebastian
  • Nguyen, Tony Tuankiet
  • Nguyen, Tram H
  • Nichols, Sarah Nicole
  • Opperman, Zachary
  • Overby, Sydney Morgan
  • Pace, T’ Nizjah Nadaytria
  • Pakenham, Kiora
  • Pannell, Jayden Mearia
  • Parker, Aliesha Nicole
  • Parker, Samuel C
  • Peters, Lauren Raquel
  • Pluskis, Kaitlin Rose
  • Potter, Willie Lamar
  • Rachal, Antonio P
  • Rennie, Zachary Alan
  • Reyes- Hernandez, Mario Edgardo
  • Reynolds, Irisa Gabrielle
  • Risley, Caitlyn Anne
  • Robinette, Brenley Rebecca
  • Rodriguez Avila, Maryorie Anay
  • Rogers, Monica Brook
  • Roncaglione, Sahara Rene
  • Roulhac, Adrianna
  • Ruckman, Lillian Dawn
  • Sablan, Aubrey Christina
  • Sannicolas, Jalena
  • Sauls, Evelyn Louise
  • Serna, Enrique Cecil
  • Shepherd, Braedon Lee
  • Sheppard, Austin U
  • Sikes, Joseph Robert
  • Simmons, Kayla
  • Simmons, Zoe D
  • Skelton-Arcinio, Eleanora Hope
  • Skiles, Gabriel Joseph
  • Smith, Aaliyah A
  • Smith, Diamond D
  • Spencer, Omarion Deshawn
  • Steelman, Hannah Grace
  • Stout, Briah C
  • Tabbaa, Hana Sara
  • Taylor, Katieann Marie
  • Taylor, Rodney Desman
  • Taylor, Sierra Nicole
  • Thomas, Stanley B
  • Thompson, Tasavion Tomases
  • Thompson, Thailan D
  • Thornton, Keishuna J
  • Thorpe, Nicholas D
  • Tindell, Rebecca R
  • Toscano, Geovanny A
  • Turner-Javier, Jordan Ann
  • Vitter, Noah Scott
  • Vu, Quynh Nhu
  • Walker, Atira Ikia
  • Walker, Tyler Rae
  • Washington, Lejaabrion Markell
  • Watkins, Lecie Lynn
  • Weherley, Zachary Kyle
  • Weldon, Steven Christopher
  • Westerfield, Mykail Joseph
  • Whatley, Alisia Shante
  • White, Ethan
  • Wilkerson, Tyler Glenn
  • Wills, Emily Nicole
  • Windham, Ethan Cooper
  • Windle, Heaven
  • Wodford, Treylon Joseph
  • Woods, Jaydyn Eve
  • World, Xzavier M
  • Young, Mariah L

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