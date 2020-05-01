Rutherford High School Virtual Graduation

Congratulations to Rutherford High School’s graduating class of 2020
Rutherford High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020
Alex Johnson’s Valedictorian Speech
Rutherford High School’s 2019—2020 Senior Class Officers
Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M
- Abdelhai, Mawadda
- Adams, Lashiyha Bobbyneisha-Trek
- Ahmad, Mohammad Mursi
- Allen, Charity Love
- Allen, Taylor L
- Alvis, Patrick M
- Alvis, Thaddeus J
- Anderson, Jared Quintin
- Atkinson, Katrina I
- Averhart, Johnasia Priscilla
- Bailey, Nicholas Dean
- Banks, Prezlyn Virgil
- Banks, Zarionna M
- Bansagi, Danielle Nicole
- Barralaga Aviles, Katy Faviola
- Bartlett, Blaire
- Baxley, Braden Case
- Baxter, Alexis M
- Beachem, Jamail J
- Beich, Noah Abdurrahman
- Bernatt, Anna Noel
- Berry, Madison Paige
- Black, Lomero L
- Blue, Shakayla Kiaza
- Bodine, Hannah Annmarie
- Bond, Aaron Michael
- Booker, Jonathan Lucas
- Borrero Rodriguez, Jesus T
- Boston, Dominik T
- Bouie, Montell Leoinus
- Bounds, Ross W
- Bowden, Ja’karee Tiyon
- Bowen, Amber Lily
- Bowen, Ashley Nicole
- Brock, Britney Ann
- Brock, Jacob Tyler
- Brock, Johnny D
- Brooks, Summer Ann
- Brumback, Gracie M
- Bryant, Jacob A
- Budding, Brayden Michael
- Burdick, Brandon Tyler
- Burdick, Brittany Nicole
- Bush, Pauline Shanelle
- Butler, Aaliyah A
- Cannon, Johnny Franklin
- Carpino, Raza Vinyanna
- Clark, Hayleigh Michelle
- Cobbins, Floyd Del
- Cole, Grace Elizabeth
- Cook, Jesse M
- Cortes, Ariane Nicole
- Crespo, Alyssa M
- Damon, Haley C
- Daniels, Jermaine Lasalle
- Daniels, Telly Eudonish
- Daniels, Tyeler J
- Davis, Cassandra D
- Davis, Gamar Alexander
- Davis, Tye L
- Dickerson, Christopher Jordan
- Dixon, Thomas Jason
- Dubroca, Chase Alexander
- Dubroca, Shaun Joesph
- Ducker, Alyssia O’Rienna
- Duke, Nathan Lucas
- Echeverry, Emmanuel
- Edwards, Cody Alexander
- Ewing, Ryan Jacob
- Faison, Zabreya Rachayla
- Floyd, Kavon Thalaston
- Fowler, Jason Robert
- Froehlich-Jimene, Alexander William
- Frue, Tyrese O
- Garcia-Moreno, Guendy Estefani
- Gibson, Cheyenne Hunter
- Gildner, Blade Douglas
- Givens, Antwoine T
- Granducci, Mary C
- Green, Naomi Mone’
- Greene, Charles Andrew
- Haegele, Kailor
- Hall, Logan Adelaide
- Harriston, Indirah Dominique
- Hatcher, Marvin
- Hay, Raniyah R
- Hill, Oziria Jaliyah
- Hills, Lavar
- Hillsman, Sheliasia Keona
- Hirsch, Emily Madison
- Hirsch, Jordan Alexander
- Holifield, Zaniah O’Teria Jhinee
- Holmes, Shantia Shavon
- Houchins, Kaitlyn Rene
- Hughes, William Michael
- Hunter, KeSean W
- Hunter, Leviticaus X
- Hyatt, Ethan Myles
- Jackson, Nia Aliyha
- Johnson, Alex Edward
- Johnson, Austyn Tannor
- Johnson, Ruqayyah Amari Shuron
- Johnson, Shadiamond Shakida
- Johnson, William Jah-Jah
- Johnson, Zy’Aeria Nicole
- Jolon Miranda, Ana Celeste
- Kelly, Breyanna Nicole
- Khan, Anmol
- Kirchoff, Justin Kyle
- Knapp, Cameron James
- Lambe, Vincent A
- Lawrence, Makayla Rose
- Layfield, Kloe Krueger
- Le, Thanh Huy Tran
- Le, William Duc
- Lee, Veronte’aira
- Lemke, Allen Ray
- Lewis, Ethan Jared
- Lopez, Seth Ozric
- Mabius, Dustyn
- Maestri, Michael Anthony
- Mason, Ethan Donald
- Mayo, Hannah M
- Mazzeo, Cameron Gabriel
- McCoy, Sarah Frances
- McDaniel, Shaun Patrick
- McFann, Ladarel Deandre
- McGinty, Cameron Anthony
- McGraw, Casey Allen
- McSwiney, Hailey Nicole
- Meadows, Matthew Lewis
- Meeks, Justin R
- Melchizedek, Azariel Sabbathil
- Melendez, Alexandra
- Miller, Alysa Nicole
- Miller, Ryan Bryce
- Mitchell, D’Lonta Deray
- Moore, Larry B
- Mucelli, Seth
- Munro, Dakota Keith
- Murillo, Perla
- Myers, Sabrina Dawn
- Myers, Sarah Ariann
- Myron, Trace Brantly
- Newman, Austin William
- Nguyen, Benjamin Hung
- Nguyen, Sebastian
- Nguyen, Tony Tuankiet
- Nguyen, Tram H
- Nichols, Sarah Nicole
- Opperman, Zachary
- Overby, Sydney Morgan
- Pace, T’ Nizjah Nadaytria
- Pakenham, Kiora
- Pannell, Jayden Mearia
- Parker, Aliesha Nicole
- Parker, Samuel C
- Peters, Lauren Raquel
- Pluskis, Kaitlin Rose
- Potter, Willie Lamar
- Rachal, Antonio P
- Rennie, Zachary Alan
- Reyes- Hernandez, Mario Edgardo
- Reynolds, Irisa Gabrielle
- Risley, Caitlyn Anne
- Robinette, Brenley Rebecca
- Rodriguez Avila, Maryorie Anay
- Rogers, Monica Brook
- Roncaglione, Sahara Rene
- Roulhac, Adrianna
- Ruckman, Lillian Dawn
- Sablan, Aubrey Christina
- Sannicolas, Jalena
- Sauls, Evelyn Louise
- Serna, Enrique Cecil
- Shepherd, Braedon Lee
- Sheppard, Austin U
- Sikes, Joseph Robert
- Simmons, Kayla
- Simmons, Zoe D
- Skelton-Arcinio, Eleanora Hope
- Skiles, Gabriel Joseph
- Smith, Aaliyah A
- Smith, Diamond D
- Spencer, Omarion Deshawn
- Steelman, Hannah Grace
- Stout, Briah C
- Tabbaa, Hana Sara
- Taylor, Katieann Marie
- Taylor, Rodney Desman
- Taylor, Sierra Nicole
- Thomas, Stanley B
- Thompson, Tasavion Tomases
- Thompson, Thailan D
- Thornton, Keishuna J
- Thorpe, Nicholas D
- Tindell, Rebecca R
- Toscano, Geovanny A
- Turner-Javier, Jordan Ann
- Vitter, Noah Scott
- Vu, Quynh Nhu
- Walker, Atira Ikia
- Walker, Tyler Rae
- Washington, Lejaabrion Markell
- Watkins, Lecie Lynn
- Weherley, Zachary Kyle
- Weldon, Steven Christopher
- Westerfield, Mykail Joseph
- Whatley, Alisia Shante
- White, Ethan
- Wilkerson, Tyler Glenn
- Wills, Emily Nicole
- Windham, Ethan Cooper
- Windle, Heaven
- Wodford, Treylon Joseph
- Woods, Jaydyn Eve
- World, Xzavier M
- Young, Mariah L