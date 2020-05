Mosley High School Virtual Graduation Page

Congratulations to Mosley High School’s graduating class of 2020

Mosley High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020

Nathaniel Redmond – Valedictorian

Kathryn Underhill – Salutatorian

Nathaniel Redmond delivers his Valedictorian Speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

Adcock, Melody J Ahmad, Arin Aker, Andrew Alderman, Ashton Allison, Conrad G Alvarez, Edgar Ammons, Augustus Macrae Anderson, Destiney Aaliah Andrews, Charlese T Asbury, Bryce Elizabeth Barker, Arianna Noelle Bass, Alysa Bateman, Mason Alfred Bates, Hunter Duane Beach, Tamaiya Bearden, Michael Lee Bell, Elijah J Belleville, Bryce Alexander Beltran-Figueroa, Alamae Chrystal Bennett, Penelope K Bergeron, Kaitlyn Nicole Bergloff, Carrie Ann Daughtry Betances, Alexia S Blake, Adrian Omar Blum, Raeanna Lynn Blunt, Xander Scott Bockstege, Daniel Thomas Bone, Matthew A Bonono, Mason Paul Booth, Jared Borel, Celeste E Bostic, Asa A Boutilier, Zachary Blaise Bower, Melody Zen Boyce, Regan Alexandra Bracey, Cooper Andrew Bradberry, Amberley L Bradshaw, Andrew M Brady, Bailey Rose Brand, Joshua James Branham, Lauren H Brayboy, Kamerin A Brill, Tai Marie Brock, Jackson Scott Broglen, Ja’ mya Joanna Brooks, Anderson James Brown, Jerry Franklin Brown, Serenity Sincere Burnett, Macy Rae Burnette, Austin F Burns, Cameron D Bush, Joanna Danielle Byrd, Abigail Grace Byrd, Sarah Ann Campagna, Adrianna Eva Campagna, Dante Rudolph Campbell, Alissa E Campbell, Kameron I Carmichael, William Andrew Carroll, Christopher William Cartwright, Tanner Jeramy Chase, Hunter Isaac Chavez, Felix H Chiquillo, Kristenn Alexia Clark, KyLeigh Brooke Clifford, Payson E Cline, Connor Lee Coatney, Justin Allen Colby, Adam Blake Cole, Kolbie Grace Colwell, Nicholas Conley, Breanna A Conner, Skye Coody, Britney Lee Cook, Cole Rhea Cooper, Colton Thomas Cooper, John E Corbin, Anna Grace Corbin, Mattie-mae Love Correll, Victoria Renee Creel, Mya L Crisp, Angelique Giselle Crowley, Madison Anne Curenton, Leigha Faith Daffin, Lilly R Dalton, Shayla Daniels, Gabriel S Darsey, Carlee Breanna Davis, Clare Dianna Davis, Joseph S Davis, Spencer Allen Davis, Walker W Deal, Ethan Miles deCiutiis, Julia De La Cruz, Ivan DeLano, Hunter Alan Dence, Nathanael Jason Denley, Tyler Allen Dennis, Mason Nathaniel Derby, Cameron Bailey Jones Deshazier, Kenzarious Quashon Detrick, Abbey Laurel Dexter, Dallan Logan Diaz, Joshua Salavatore Dileva, Haley R Douglass, Summer Cheyenne Drew, Tyler Jordan Ellison, Noah Renee Elmore, Marleigh Grace Erdman, Hunter David Everett, Mikiyah S Farrell, Carly M Farris, Savannah Marie Ferrell, Alyssa M Fiallo, Amber Finch, Marena Shannon Fiser, Amanda Ann Fitzsimons, Hayden Walker Flores, Rafael Fralian Floyd, Jaccob D Foley, Elizabeth Grace Forrest, Madison Fritsch, Austyn R Frye, Kaleb James Gall, Logan K Garland, Desi Ray Garrett, Joseph Kyle Gary, Fabion Duran Gerhart, Austyn Michelle Gibson, Kathryn Grace Gibson, Rielle Joshua Gilliland, Makenzie Goff, Dewey Jaxson Good, Colby Gorham, Chandler Boyd Grainger, Sarah Leanne Gramlick, Avery Marie Gray, Rachel Elena Graydon, Benjamin Charles Griffin, Jaylan Giovanni Griffin, Jonathan Farentino Grun, Stephanie Faith Grymonprez, Trinity H Hagan, William Charles Hance, Joshua William Hance, Tyler James Harbison, Kathryn Elena Harrell, Caitlin B Harris, Derek Anthony Hartog, Klayre E Hawley, Ethan James Hayes, Mark Johnson Hayne, Madison Rose Hearin, Emma Leigh Olivia Hearin, James Douglas Heintzelman, Alexus Mackenzie Henneberg, Hamilton Montgomery Henning, Kelly Rose Hernandez, Corina Isabella Hernandez, Emilio Jonathan Hicks, Mallory K Hill, Annabel Joy Hill, Samuel Hunter Hobbs, George M Hodge, Carlee Savannah Hoewt, Elizabeth Grace Hogan, Kayla Danielle Holley, Jarvis DeAndre Holmes, Emmanuel Mark Holmes, Ethan James Holt, Joshua James Horsley, Trevor Michael Houston, Taylor Hundley, Caroline Kristina Hunt, Jay’on Antonio Hutto, Faith Allyn Inslee-Fabela, Tristan Matthew Johnson, Amanda J Johnson, Elisabeth Leela Johnson, Kaleb S Jones, Makenna Marie Jones, Sarah M Julius, Aaliyah Denise Kearns, Daniel Eugene Keepler, Delicia Maxine Kellum, Alyssa Jean Keltner, McKinley Scott Kenny, Kerri Kettering, Carissa Anne Keys, Cedric L Knox, Christopher L Kyle, Emma C Lachina, Bodie Glen Ladik, Izabella Roshell Lambert, Patrick Lee Lambert, Richard C Lasecki, Christian Michael Lawrence, Hunter A Laymon, Madison Elizabeth Laymon, Nicholas Richard Lecompte, Hayley Lynn Lewis, William Mason Lickman, Andrew L Lilja, Ryan Edward Lingenfelter, Faith Julianne Logan, Haley D Lowder, Ja’kyah Aeire Lowe, Brandie Gabrielle Lumley, Zoey Lunsford, Bailey Walker Lynn, Emoree Faith Mabire, Zachary W Magwood, Shamorie Latrice Malik, Usman Manning, Sydney Kyah Martin, Aubrey M Mass, Abbey Nicole Masslieno, Alana Ruth Mathers, Kaleb A Maxwell, Janae Cecelia McCall, Jonathan Matthew McCoy, Anthony Theophilli McCray, Atiunna M McDougle, Makenzie McEwen, Michael Allen McGinnis, Hannah Marie McKay, Don Avery McKim, Madeline Ann McKinney, Lisa Lian McLawhon, Kristen A McLeod, Madison Marie McNally, Markus Emil McQuagge, Samantha L Medina, Sabrina Nicole Mendiola, Anita Marie Morgan Merkel, Anthony E Miller, Brenton M Miller, Christen D Miller, Kayla Christine Mills, Brandon Tyler Mims, Rosie Viola Mitchell, Amber Nicole Moore, John D. Moore, Keegan Tyler Morales, Dakota Marie Morgan, Ma’tijanea K Morrison, Jacob Taylor Morton, Avery Moseley, Lindsey Renee Munguia, Gaylen B Murdock, Maddison Brooke Nagy, Joseph Michael Nale, Joshua C Naputi, Ariana Malia Nelson, Natalie May Newton, Hayley Nycole Nguyen, Clarissa Claire Nielsen, Anastasia Noren, Benjamin Norrell, Emily Marie Nycum, Shauna R Odom, Alidiea Monirea Oudean, Brianna Marie Overway, Lisbeth A Owens, Sidney M Pabalan, Makayla Ashley Pacer, Isabella Annamarie Padot, James Edward Palmer, Amanda Donnell Patterson, Lauren E Paul, Blaine Michael Peace, Jerry Lee Perry, Marissa Grace Persinger, Nicholas Landon Persinger, Noah Petersen, Tyler Alan Peterson, Jada Nicole Petron, Khiley Jean Pettis, Caleb Steven Pickle, Jacob Michael Pilgrim, Brooklyn Kate Pinkard, Kendall Pipes, Samuel B Pitman, Wyatt Daniel Pittman, Felicity A Pitts, Brayden D Platt, Hannah Nicole Plummer, Kerrington Grace Pohl, Geon Anthony Poplin, Emma E Porter, Ethan R Posey, Gavin Connor Posey, Ryan Crayton Powell, Ashley Powell, Tre’ Anfrenee Prado, Felix Vincent Pridgen, Sydney Morrow Prohaska, John Q Purswell, Amber Daniele Reagan, Katelynn Elizabeth Redmond, Nathaniel David Reed, Reagan Erin Reid, Jakub Christophe Rhodes, Brian Barrymore Rigby, Marley Elizabeth Rinehart, Makaela L Ringenberg, Nicolas Sean Roberson, Jack C Robinson, Ashton Rodgers, Sarah Austyn Rosado, Alexander Rule, Nolan M Russell, Nicolas Szymon Rutherford, Katelynn Nicole Schlehuber, Derrick Paul Schmidt, Zachary S Schrock, Kaleb R Searcy, Ahmad Zahkee Seay, Kasey Ruth Sheffield, Darrayshan Marie Short, Carlton Glenn Singh, Magdalena-Marie Harley Singleton, Emmett Foye Smith, Alexis Marie Smith, Calvin Lucien Smith, Monifha S Smith, Scout Lee Smith, Zenaii LaQuera Sombathy, Frances Southall, Mackenzie Lauren Spencer, Darryl D Stanford, Lauren Elizabeth Stevenson, Ytearie Milliona Stewart, Noelani Sebrie Stewart, Sarah Katherine Stokes, Tucker Oneal Stone, Emily N St Pierre, Diamond C Streichert, Piper Audette Strickland, Logan Anthony Stroud, Kaitlyn Elizabeth Stylianou, Nicholas Alexander Swearingen, Kyler Travis Switzer, Coby John Tate, Katherine B Taylor, Alyssa Noelle Taylor, Jolie M Thane, Kadin Joseph Tharpe, Victoria Michelle Thomas, Clay Hunter Thomas, Joshua Wyatt Thompson, James Thompson, Joseph Torres, Jada Michelle Totten, Micah A Trice, Emmanuel Tucker, John Arthur Tuvyana, Benjamin Y Underhill, Kathryn Day Upshaw, Kevin Bailey Upton, Steven Reese Vann, Kingsley Vaughn, Yasmin A’maya Vega, Victoria C. Vestal, Elyse McKenna Vickers, Kyle Thomas Vincenty, Vivianne Marie Vondra, Karolina Marie Walker, Emily Rose Walker, Keirsten Ann Walker, Olivia Fay Warrick, Whitney Abigail Wascom, Carter J Webb, Bryce Wyatt Weedon, Parker Weeks, Alexis Kay Weiers, Carson Weir, Noah Griffin Westfall, Trinity Jade Wheeler, Teague Alan Whipple, Javis Jerome Whitaker, Janica Summer White, Brenden Edward White, Wilbur N Whitehead, Samantha Caitlyn Whitlock, Mary Beth Whitmire, Sabrina Ann Whitworth, Charles Schad Wilkerson, Faith Alexus Williams, Aniya Aaliyah Williams, Coby Issac Wilson, Richard Joseph Wilt, Ty Porter Witten, Brenden Elijah Wolf, Sophia Caroline Woods, Ariel Dayonna Woodworth, Lance A Worcester, Steven Yan, Luoke Yang, Kevin Young, Christopher Michael Youngblood, Sabrina R Zabih, Shaheer Ali Zierden, Ashley Anne Zumwalt, Samantha Grace

Mosley High Schools 2019—2020 Senior Class Officers