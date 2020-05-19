Marianna High School Virtual Graduation

Congratulations to Marianna High School’s graduating class of 2020
Marianna High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020
Graduating senior names are listed in alphabetical order
- Mikal Joseph Aaron
- Caden James Akerson
- Dylan Wayne Arnett
- Junior Edwin Arroyo
- Deacon Kendall Avery
- Keyonna Deshea Baker
- Lemonte Keshon Baker
- Tameka Shanelle Baker
- Gage McCain Bannerman
- Gage McCain Basford
- Preston Alexander Beall
- Annika Lindsey Beebe
- Ja’darious Tremaine Bell
- Gabrielle Alese Bess
- Emma Taylor Biggers
- Ayanna Khadijah Blackmon
- Cheyann Akasha Blackmon
- Megan LeAnn Blaylock
- Jalante Jawan Blount
- Alyna Joy Santos Bodart
- Mallory Gail Brown
- Naviyah Lianae’Brown
- Cherokee Cheyene Broxton
- Allianne Olivia Bryan
- Shekinah Leedell Burden
- Hunter Walter Busby
- Christopher Amahd Keith Calhoun
- Cambryn Mar’kell Carter
- Jennifer Faith Castleberry
- Trinity Kameron Chaddock
- Ethan Tate Chalker
- Aniya Shervone Charlton
- Kyeona Nicole Clayton
- James Andrew Clikas
- Mark Justin Clikas
- Hannah Grace Collins
- Olivia Ann Cornwell
- De’cariae Rayshawn Couch
- John Steelle Cowart
- Carla Ericka Odessa Crawford
- Kristi Allison Crosby
- Ty Allen Culvey
- Elicia Shantell Curry
- Havean Eucerious Curry
- Corey Scott Davis
- Karlee Ann Davis
- James Christophe Deese
- Austin M Dennison
- Delontrey Macorious Dixon
- Jeshaiah Xavion Dixon
- Destiny RayShaun Dubose
- Dylan Brooks Dykes
- Zackory Tyler Edenfield
- Lindsey Renae Elliott
- Day’von Shamar Ferguson
- Peyton Lesley Gay
- Boris Keyvon Granberry
- William Gabriel Grice
- Ja’tavis Tarezze Groomes
- Regan Bryce Gullett
- Seth Charleston Ham
- Faith Allyson Hardin
- Adriana Ka’shea Harvey
- Paris Dean Harvey
- Avery Janae Harwell
- Tequorian Javar Hayes
- Shon Latravis Heatrice
- Tyler Blayne Hewett
- Tykirious Lee Highsmith
- Savannah Brooke Hill
- John Robert Holmes
- Semira Lashay Holmes
- Kraven Riley Howell
- Aleecea Diondra Hudson
- Roland Lucas Hudson
- Samantha Danielle Hussey
- Dajah Julissa Jenkins
- Emma Katherine Jeter
- Nia’kavia Gloria Johnson
- Tra’vyon Allun’te Johnson
- Kimberly Paige Jones
- Sevion Demaury Jones
- Trelicia Makaila Jones
- Ty’erica Quashuna Kelly
- Victoria Grace Kelly
- Stefane Sandralee Kent
- Charles Edward Keys
- Rylie Elaine Kish
- Benjamin Andrew Knowles
- Christopher Madison Kolb
- Jacob Paul Laramore
- Jonathan Carter Large
- Mertie Payton Long
- Warren Henry Loper
- Logan Benjamin Lovely
- Austin Colby Malloy
- Desmond Levar Martin
- Lauren Alexandria Martin
- Elijah Douglas Mayo
- Hailey Alexandra McDonald
- Jayriah Shavay McGriff
- Karlee Lorraine Mercer
- Chesney Adrianna Miller
- Vincent Alexander Miller
- Anna Elizabeth Milton
- John Dale Mitchell
- Amber Lynn Mullinax
- Katarah Nakhia Nelson
- Bao Gia Nguyen
- Daniel Alejandro Pacheco
- Zachary Allen Palasak
- Meagan Louis Pelham
- Yasmin Lashante Pender
- Leighanna Marie Perry
- Elijahmiah Lee Peterson
- De’quorian Faizhon Pittman
- Wilton Grant Pittman
- Alexis Ti’yara Pollock
- Deshon Devonte Pollocks
- Cameron Lysaer Porter
- Amir Nebraska Purnell
- Avery Elizabeth Retherford
- Jessica L Roberts
- Karissa R Roberts
- Damone Jaqueze Rolle
- Jarod Alfred Roney
- Alexandra Marie Roper
- Alexis Lynn Rountree
- James Cole Roye
- Iyannah DaNaye Sams
- Joshua Adam Sanchez
- Kayla Lynn Shepherd
- Noah Reid Shores
- Anthony Gabriel Sims
- Abel Jaden Smith
- Alanna Edna Smith
- Jakira Breanna Smith
- McKenzee Renee Smith
- Dustin Ray Smitherman
- Hanah Paige Speers
- Parker Dowling Spence
- Caziah Shymari Spencer
- Logan Riley Taylor
- Shelbi Lyn Tidwell
- Caleb Jack Torbett
- Keanna Rosa Vega
- Abigail Grace Watson
- Madison Starr Whaley
- John Benjamin Wiggins
- Wesley Tyler Wiggins
- Brianna Lynn Wilkinson
- Imani Bianca Williams
- Jakayla Ethel Williams
- Jazmon Reonna Williams
- Kaydee Annette Williams
- Moriah Diane Williams
- Roosevelt Devon Williams
- Stephen Grant Williams
- Trenton Rayshaun Williams
- Joshua Jerome Wilson
- Nadia Capri Wooden
- Keyshunda Nicole Young