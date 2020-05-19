Marianna High School Virtual Graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

Posted: / Updated:

Congratulations to Marianna High School’s graduating class of 2020

Marianna High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020

Graduating senior names are listed in alphabetical order

  •  Mikal Joseph Aaron
  • Caden James Akerson
  • Dylan Wayne Arnett
  • Junior Edwin Arroyo
  • Deacon Kendall Avery
  • Keyonna Deshea Baker
  • Lemonte Keshon Baker
  • Tameka Shanelle Baker
  • Gage McCain Bannerman
  • Gage McCain Basford
  • Preston Alexander Beall
  • Annika Lindsey Beebe
  • Ja’darious Tremaine Bell
  • Gabrielle Alese Bess
  • Emma Taylor Biggers
  • Ayanna Khadijah Blackmon
  • Cheyann Akasha Blackmon
  • Megan LeAnn Blaylock
  • Jalante Jawan Blount
  • Alyna Joy Santos Bodart
  • Mallory Gail Brown
  • Naviyah Lianae’Brown
  • Cherokee Cheyene Broxton
  • Allianne Olivia Bryan
  • Shekinah Leedell Burden
  • Hunter Walter Busby
  • Christopher Amahd Keith Calhoun 
  • Cambryn Mar’kell Carter
  • Jennifer Faith Castleberry
  • Trinity Kameron Chaddock
  • Ethan Tate Chalker
  • Aniya Shervone Charlton
  • Kyeona Nicole Clayton
  • James Andrew Clikas
  • Mark Justin Clikas
  • Hannah Grace Collins
  • Olivia Ann Cornwell
  • De’cariae Rayshawn Couch
  • John Steelle Cowart
  • Carla Ericka Odessa Crawford
  • Kristi Allison Crosby
  • Ty Allen Culvey
  • Elicia Shantell Curry
  • Havean Eucerious Curry
  • Corey Scott Davis
  • Karlee Ann Davis
  • James Christophe Deese
  • Austin M Dennison
  • Delontrey Macorious Dixon
  • Jeshaiah Xavion Dixon
  • Destiny RayShaun Dubose
  • Dylan Brooks Dykes
  • Zackory Tyler Edenfield
  • Lindsey Renae Elliott
  • Day’von Shamar Ferguson
  • Peyton Lesley Gay
  • Boris Keyvon Granberry
  • William Gabriel Grice
  • Ja’tavis Tarezze Groomes
  • Regan Bryce Gullett
  • Seth Charleston Ham
  • Faith Allyson Hardin
  • Adriana Ka’shea Harvey
  • Paris Dean Harvey
  • Avery Janae Harwell
  • Tequorian Javar Hayes
  • Shon Latravis Heatrice
  • Tyler Blayne Hewett
  • Tykirious Lee Highsmith
  • Savannah Brooke Hill
  • John Robert Holmes
  • Semira Lashay Holmes
  • Kraven Riley Howell
  • Aleecea Diondra Hudson
  • Roland Lucas Hudson
  • Samantha Danielle Hussey 
  • Dajah Julissa Jenkins
  • Emma Katherine Jeter
  • Nia’kavia Gloria Johnson
  • Tra’vyon Allun’te Johnson
  • Kimberly Paige Jones
  • Sevion Demaury Jones
  • Trelicia Makaila Jones
  • Ty’erica Quashuna Kelly
  • Victoria Grace Kelly
  • Stefane Sandralee Kent
  • Charles Edward Keys
  • Rylie Elaine Kish
  • Benjamin Andrew Knowles 
  • Christopher Madison Kolb 
  • Jacob Paul Laramore
  • Jonathan Carter Large
  • Mertie Payton Long
  • Warren Henry Loper
  • Logan Benjamin Lovely
  • Austin Colby Malloy
  • Desmond Levar Martin
  • Lauren Alexandria Martin
  • Elijah Douglas Mayo
  • Hailey Alexandra McDonald
  • Jayriah Shavay McGriff
  • Karlee Lorraine Mercer
  • Chesney Adrianna Miller
  • Vincent Alexander Miller
  • Anna Elizabeth Milton
  • John Dale Mitchell
  • Amber Lynn Mullinax
  • Katarah Nakhia Nelson
  • Bao Gia Nguyen
  • Daniel Alejandro Pacheco
  • Zachary Allen Palasak
  • Meagan Louis Pelham
  • Yasmin Lashante Pender
  • Leighanna Marie Perry
  • Elijahmiah Lee Peterson
  • De’quorian Faizhon Pittman
  • Wilton Grant Pittman
  • Alexis Ti’yara Pollock
  • Deshon Devonte Pollocks
  • Cameron Lysaer Porter
  • Amir Nebraska Purnell
  • Avery Elizabeth Retherford
  • Jessica L Roberts
  • Karissa R Roberts
  • Damone Jaqueze Rolle
  • Jarod Alfred Roney
  • Alexandra Marie Roper
  • Alexis Lynn Rountree
  • James Cole Roye
  • Iyannah DaNaye Sams
  • Joshua Adam Sanchez
  • Kayla Lynn Shepherd
  • Noah Reid Shores
  • Anthony Gabriel Sims
  • Abel Jaden Smith
  • Alanna Edna Smith
  • Jakira Breanna Smith
  • McKenzee Renee Smith
  • Dustin Ray Smitherman
  • Hanah Paige Speers
  • Parker Dowling Spence
  • Caziah Shymari Spencer
  • Logan Riley Taylor
  • Shelbi Lyn Tidwell
  • Caleb Jack Torbett
  • Keanna Rosa Vega
  • Abigail Grace Watson
  • Madison Starr Whaley
  • John Benjamin Wiggins
  • Wesley Tyler Wiggins
  • Brianna Lynn Wilkinson
  • Imani Bianca Williams
  • Jakayla Ethel Williams
  • Jazmon Reonna Williams
  • Kaydee Annette Williams
  • Moriah Diane Williams
  • Roosevelt Devon Williams
  • Stephen Grant Williams
  • Trenton Rayshaun Williams
  • Joshua Jerome Wilson
  • Nadia Capri Wooden
  • Keyshunda Nicole Young

Marianna High Schools 2019—2020 Senior Class Officers

  • Imani Williams-President
  • Meghan Pelham-Vice President
  • Abigail Watson-Secretary
  • Iyannah Sams-Treasurer
  • Wilton Pittman-Reporter
  • Karlee Mercer-Representative
  • Allianne Bryan-Representative
  • Emma Biggers-Representative
  • Savannah Hill-Representative

Marianna High Schools 2019—2020 Executive Officers

  • Eli Mayo-President
  • Isaiah Long-Vice President
  • Peayton Gray-Secretary
  • Olivia Cornwell-Treasurer
  • Avery Harwell-Reporter

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story