Chipley High School virtual graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

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Chipley High School

Congratulations to Chipley High School’s graduating class of 2020

Names are listed in alphabetical order: Last, First M

  1. Adams, Kaytlin Donyai
  2. Ambrose, Rebecca Lean
  3. Anderson, Nathaniel Trace
  4. Aycock, Chase Brandon
  5. Baldwin, Bradley Zane
  6. Baxley, Melissa Gabriel
  7. Benkoczy, Zachary Andrew
  8. Bissonnette, Joshua Gregor
  9. Boston, Alexander Mike’l
  10. Boyd, Alexis Nicole
  11. Bragg, Dylan Richard
  12. Brown, Zechariah Christia
  13. Burton, James Logan
  14. Butler, Renee` Kathryn
  15. Cannon, Cameron Michael
  16. Carswell, Amari Kiere
  17. Clark, Coby
  18. Clark, Elijah Dean
  19. Clark, Nelson Lee
  20. Cloud, Gaberiel Walter
  21. Crooks, Kassie Lynn
  22. Dahneke, Raven Lamar
  23. Daniel, Michelle Elizabeth
  24. Daughtry, Rashaun Maurice
  25. Davis, Emily Brianna
  26. Davis, James Gregory
  27. Day, Blake Andrew
  28. Diehl, Kevin L
  29. Dominguez, Jordan Gabriella
  30. Donaldson, Leea Ann
  31. Dudley, Tajheim Shaequan
  32. Durrance, Hailey Joy
  33. Dutra, Bobbie Diana
  34. Embry, Nakia Marie
  35. Fears, John Carl
  36. Finch, Hannah Marie
  37. Fisher, Victor Luke
  38. Floyd, Olivia Jeanette
  39. Foxworth, Emma Hope
  40. Gage, Laura Beth Ann
  41. Gardner, Trayson Matthew
  42. Garvin, Jade Brianna
  43. Gibson, Zachariah Robert
  44. Gidney, Hanna Marie
  45. Gilmore, Jenna Renea
  46. Gray, Nevaeh Alise
  47. Graybill, Trenton Mikel
  48. Grissett, Abbie Michelle
  49. Guilford, Jasmin
  50. Gunn, Dustin R.
  51. Haddan, Cara Ann
  52. Hailes, Hannah Nicole
  53. Hargrove, Jabriya Sherrell
  54. Harris, Jaden Yvonne
  55. Hatten, Adrian
  56. Hayes, Kelsi Elizabeth
  57. Heaton, Alex Christopher
  58. Hicks, Ashleigh Faye
  59. Hixon, Anori Loren
  60. Holley, Wesley Gene
  61. Hooks, Eliah
  62. Hooks, Elijah Javon
  63. Jenkins, Nevaeh Lynn
  64. Jett, Ariana Renee
  65. Jordan, Traci Annilee
  1. Joyner, Ashley Delena
  2. Justice, Ethan Cole
  3. Kennedy, Leedell
  4. Kindelspire, Jayla Elizabeth
  5. Kopinski, Makayla Rose
  6. Kornegay, Alley Rose
  7. Lamarre, Diamond Francine
  8. Lamb, Haley Annette
  9. Langford, Richard Earl
  10. Laurel, Anzli Sage
  11. Louderback, Brennan Merris
  12. Marsceill, Trenton George
  13. McGrath, Peyton Lorena
  14. Moore, Lindsay Jayden
  15. Moreland, Lissa Renee
  16. Naputi, Bridget Marie Echo Raven
  17. Nicholson, Leana Renee
  18. Obert, Mary Elizabeth
  19. Oldaker, Alyssa Cheyenne
  20. Ostrowski, Magnus Steven
  21. Page, Ella Faith
  22. Pan, Leo
  23. Patterson, Bailey Rae
  24. Patterson, Tanner Mitchell
  25. Patton, Hannah Grace
  26. Potter, Mary Elizabeth Rose
  27. Rattin, Abbigale Elise
  28. Reaves, Steven Jamal
  29. Renfro, Gracie Adrianna
  30. Rhodes, Sebastian Brian
  31. Richter, Ashton Lee
  32. Rogers, Honor Grace
  33. Rogers, Joshua Dale
  34. Romanillos, Art Tabasa
  35. Russ, Steven Augustus
  36. Sanders, Steven Lee
  37. Sapp, Haylee Marie
  38. Seay, Christian Alex
  39. Shackelford, Anniya Lashai
  40. Shaffer, Julia Jade
  41. Shores, Krista Marie
  42. Sims, Gage H
  43. Smith, Tristin Tyler
  44. Spain, Gavin Cain
  45. Standland, Fallon Nevada
  46. Stoermer, Emily Payton
  47. Thomas, Brianna Nesha
  48. Thomas, Tanner Blayne
  49. Ussery, Devin James
  50. Walters, Karleigh Ann
  51. Ward, Bobby Lee
  52. Watson, Hayden Cole
  53. Webb, Madilynne Alexandra
  54. Weeks, Ian Cordell
  55. Whitaker, Samantha Elizabeth
  56. White, Gage Allen
  57. Whitfield, Benjamin James
  58. Widner, Shawn Ridge
  59. Wiggins, Caleb Sander
  60. Williams, Angel Sebastian
  61. Williams, Ashtin Leanne
  62. Williams, Jonathan Tyler
  63. Wilson, Madison Lee
  64. Wilson, Sawyer Gage
  65. Wyatt, Travis Zane

Chipley High School’s 2019—2020 Senior Class Officers

  • Anzli Laurel
  • Samantha Whitaker
  • Patton Hannah
  • Lindsay Moore
  • Jordan Dominguez

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