Chipley High School virtual graduation

Congratulations to Chipley High School’s graduating class of 2020
Names are listed in alphabetical order: Last, First M
- Adams, Kaytlin Donyai
- Ambrose, Rebecca Lean
- Anderson, Nathaniel Trace
- Aycock, Chase Brandon
- Baldwin, Bradley Zane
- Baxley, Melissa Gabriel
- Benkoczy, Zachary Andrew
- Bissonnette, Joshua Gregor
- Boston, Alexander Mike’l
- Boyd, Alexis Nicole
- Bragg, Dylan Richard
- Brown, Zechariah Christia
- Burton, James Logan
- Butler, Renee` Kathryn
- Cannon, Cameron Michael
- Carswell, Amari Kiere
- Clark, Coby
- Clark, Elijah Dean
- Clark, Nelson Lee
- Cloud, Gaberiel Walter
- Crooks, Kassie Lynn
- Dahneke, Raven Lamar
- Daniel, Michelle Elizabeth
- Daughtry, Rashaun Maurice
- Davis, Emily Brianna
- Davis, James Gregory
- Day, Blake Andrew
- Diehl, Kevin L
- Dominguez, Jordan Gabriella
- Donaldson, Leea Ann
- Dudley, Tajheim Shaequan
- Durrance, Hailey Joy
- Dutra, Bobbie Diana
- Embry, Nakia Marie
- Fears, John Carl
- Finch, Hannah Marie
- Fisher, Victor Luke
- Floyd, Olivia Jeanette
- Foxworth, Emma Hope
- Gage, Laura Beth Ann
- Gardner, Trayson Matthew
- Garvin, Jade Brianna
- Gibson, Zachariah Robert
- Gidney, Hanna Marie
- Gilmore, Jenna Renea
- Gray, Nevaeh Alise
- Graybill, Trenton Mikel
- Grissett, Abbie Michelle
- Guilford, Jasmin
- Gunn, Dustin R.
- Haddan, Cara Ann
- Hailes, Hannah Nicole
- Hargrove, Jabriya Sherrell
- Harris, Jaden Yvonne
- Hatten, Adrian
- Hayes, Kelsi Elizabeth
- Heaton, Alex Christopher
- Hicks, Ashleigh Faye
- Hixon, Anori Loren
- Holley, Wesley Gene
- Hooks, Eliah
- Hooks, Elijah Javon
- Jenkins, Nevaeh Lynn
- Jett, Ariana Renee
- Jordan, Traci Annilee
- Joyner, Ashley Delena
- Justice, Ethan Cole
- Kennedy, Leedell
- Kindelspire, Jayla Elizabeth
- Kopinski, Makayla Rose
- Kornegay, Alley Rose
- Lamarre, Diamond Francine
- Lamb, Haley Annette
- Langford, Richard Earl
- Laurel, Anzli Sage
- Louderback, Brennan Merris
- Marsceill, Trenton George
- McGrath, Peyton Lorena
- Moore, Lindsay Jayden
- Moreland, Lissa Renee
- Naputi, Bridget Marie Echo Raven
- Nicholson, Leana Renee
- Obert, Mary Elizabeth
- Oldaker, Alyssa Cheyenne
- Ostrowski, Magnus Steven
- Page, Ella Faith
- Pan, Leo
- Patterson, Bailey Rae
- Patterson, Tanner Mitchell
- Patton, Hannah Grace
- Potter, Mary Elizabeth Rose
- Rattin, Abbigale Elise
- Reaves, Steven Jamal
- Renfro, Gracie Adrianna
- Rhodes, Sebastian Brian
- Richter, Ashton Lee
- Rogers, Honor Grace
- Rogers, Joshua Dale
- Romanillos, Art Tabasa
- Russ, Steven Augustus
- Sanders, Steven Lee
- Sapp, Haylee Marie
- Seay, Christian Alex
- Shackelford, Anniya Lashai
- Shaffer, Julia Jade
- Shores, Krista Marie
- Sims, Gage H
- Smith, Tristin Tyler
- Spain, Gavin Cain
- Standland, Fallon Nevada
- Stoermer, Emily Payton
- Thomas, Brianna Nesha
- Thomas, Tanner Blayne
- Ussery, Devin James
- Walters, Karleigh Ann
- Ward, Bobby Lee
- Watson, Hayden Cole
- Webb, Madilynne Alexandra
- Weeks, Ian Cordell
- Whitaker, Samantha Elizabeth
- White, Gage Allen
- Whitfield, Benjamin James
- Widner, Shawn Ridge
- Wiggins, Caleb Sander
- Williams, Angel Sebastian
- Williams, Ashtin Leanne
- Williams, Jonathan Tyler
- Wilson, Madison Lee
- Wilson, Sawyer Gage
- Wyatt, Travis Zane
Chipley High School’s 2019—2020 Senior Class Officers