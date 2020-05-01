Bozeman High School Virtual Graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

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Bozeman

Congratulations to Bozeman High School’s graduating class of 2020

Abigail Williams delivers her Valedictorian Speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

  1. Aleywine, JanAnn Renée
  2. Alti, Cynthia Tatiana
  3. Anderson, Alana Fallen
  4. Bates, Hailie Elizabeth
  5. Batton, Abby Jo
  6. Beauman, Jalyn Faith
  7. Bell, Katelynn Fay
  8. Bell, Kenneth Dalton
  9. Berthiaume, Michael Joseph
  10. Bevis, Justin Scott
  11. Blaich, Hannah Renae
  12. Blair, Austin Lee
  13. Bland, Earl Delone
  14. Boice, Krislynn F.
  15. Bolduc, William Blake
  16. Bowen, Emily Dennise
  17. Broadway, Brandon
  18. Brown, Anna Elizabeth
  19. Brown III, Kenneth William
  20. Burton, Nicholas Cedric
  21. Burton, Zoe Breigh
  22. Cannady, Shane Michael Thomas
  23. Carver, Bryce Nolan
  24. Coker, Lee Robert
  25. Corbin, Ryan Blake
  26. Cox, Joshua James
  27. Davis, William Wesley Blayke
  28. Dean, Kirsten Bailey
  29. Eadie, Taylor Abigayle
  30. Ellison, Destiny M
  31. Embrick, Andrew Blake
  32. Felipe, Tyler Preston
  33. Field, Stephanie Nichole
  34. Flores, Robert Nick
  35. Floyd, Alexis Bailey
  36. Flynn, Donovan James
  37. Fox, Kevin Micheal
  38. Freeman, Britney Nicole
  39. Galbreath, Cole Michael
  40. Gilmer, Ashlyn Paige
  41. Glass, Dylan Oscar
  42. Guillen, Mayra Calzada
  43. Gurganus, Adrianna Dee
  44. Hammock, Lannah Leighanne
  45. Harper, Trevor Wayne
  46. Heath, Hunter Lee
  47. Holley, Justin Blake
  48. Hudgens, Summer Shyanne
  49. Hurst, Savannah
  50. Hyde, Amberlyn Mikensey
  51. Hysmith, Hannah Marie
  52. Ivey, Pelezo A
  53. Jennings, Robyn E
  54. Johnston, William Barrett
  55. Joyner, Logan Wayne
  56. Kania, Mollee Renae
  57. Kerstetter, Tonya Joyellen
  58. Knox, Miranda Mckenzie
  59. Kolmetz, Hayley Meadow
  60. Lamb, Millie Christabel
  61. Langlotz, Brock Ross
  62. Lassiter, Kincade

  1. Layne, Alyssa Nicole
  2. Lee, Ammie Dawn
  3. Lee, Cameron Tyler
  4. Long, Caroline Louise
  5. Lopez, Ricky Martin
  6. Mallory, Faith Leann
  7. Markword, Rebecca Grace
  8. Mayo, Stormi Dawn
  9. McWaters, Silas James
  10. McWhorter, Zachary Earl
  11. Mendez, Miguel Alfonso
  12. Mendez, Roberto Alroge
  13. Miller, Jared Blane
  14. Miller, Jessica Lynn
  15. Moghtaderi, Nicole Ann
  16. Montgomery, Colby
  17. Morgan, Taylor Dawn
  18. Morin, Alyzea L
  19. Morris, Walker Warren
  20. Mullins, Abigail Emily Grace
  21. Newton, Anthony Dewayne
  22. Norton, Reef William
  23. Nunery, Joni Tatum
  24. Oriento, Kesley Shyanne
  25. Oswald, Caitlynn Marie Erin
  26. Pearson, Thomas Roland
  27. Peoples, Katie Renee
  28. Perry, Lexie Leigh
  29. Pitman, Austin Charles
  30. Ranallo, Darrin Scott
  31. Register, Autumn Nicole
  32. Richmond, Adrian Christine
  33. Rippy, Kayla Marie
  34. Rippy, Krystal Marie
  35. Robbins, Xavier Sebastian
  36. Rosalis, Isaiah Jordan
  37. Ross, Morgan Katherine Elizabeth
  38. Sato, Austin A
  39. Scutchfeild, Kelsey Renee
  40. Sheppard, Hannah Renee
  41. Shingler, Noel Nichole
  42. Shiver, Caleb James
  43. Smith, Devin Duane
  44. Smits, Camrieann Marie
  45. Sowell, Justine Elise
  46. Strickland, Hailey Ann
  47. Strickland, Hunter Warren
  48. Stull, Drew Christopher
  49. Swords, Veronica Nicole
  50. Taylor, Alexis Serena Danielle
  51. Tiller, Hannah Grace
  52. Trube, Cassie Anna
  53. Turner, Michael Troy
  54. Vandever, Taylor Jayde
  55. Velez, Camelia
  56. Vinta, Julie Ann
  57. Wilder, Bryson Paul
  58. Williams, Abigail Lee
  59. Williams, Canyon Edward
  60. Woodell, Cameron Jay
  61. Woods, Brandy L.
  62. Wooten, Emma Byous

Bozeman High Schools 2019—2020 Senior Class Officers

  • Caitlyn Oswald — Senior Class President
  • Emily Bowen — Senior Class Vice President
  • Shane Cannady — Senior Class Secretary
  • Justine Sowell — Senior Class Treasurer

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