Bozeman High School Virtual Graduation

Congratulations to Bozeman High School’s graduating class of 2020

Abigail Williams delivers her Valedictorian Speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

Aleywine, JanAnn Renée Alti, Cynthia Tatiana Anderson, Alana Fallen Bates, Hailie Elizabeth Batton, Abby Jo Beauman, Jalyn Faith Bell, Katelynn Fay Bell, Kenneth Dalton Berthiaume, Michael Joseph Bevis, Justin Scott Blaich, Hannah Renae Blair, Austin Lee Bland, Earl Delone Boice, Krislynn F. Bolduc, William Blake Bowen, Emily Dennise Broadway, Brandon Brown, Anna Elizabeth Brown III, Kenneth William Burton, Nicholas Cedric Burton, Zoe Breigh Cannady, Shane Michael Thomas Carver, Bryce Nolan Coker, Lee Robert Corbin, Ryan Blake Cox, Joshua James Davis, William Wesley Blayke Dean, Kirsten Bailey Eadie, Taylor Abigayle Ellison, Destiny M Embrick, Andrew Blake Felipe, Tyler Preston Field, Stephanie Nichole Flores, Robert Nick Floyd, Alexis Bailey Flynn, Donovan James Fox, Kevin Micheal Freeman, Britney Nicole Galbreath, Cole Michael Gilmer, Ashlyn Paige Glass, Dylan Oscar Guillen, Mayra Calzada Gurganus, Adrianna Dee Hammock, Lannah Leighanne Harper, Trevor Wayne Heath, Hunter Lee Holley, Justin Blake Hudgens, Summer Shyanne Hurst, Savannah Hyde, Amberlyn Mikensey Hysmith, Hannah Marie Ivey, Pelezo A Jennings, Robyn E Johnston, William Barrett Joyner, Logan Wayne Kania, Mollee Renae Kerstetter, Tonya Joyellen Knox, Miranda Mckenzie Kolmetz, Hayley Meadow Lamb, Millie Christabel Langlotz, Brock Ross Lassiter, Kincade Layne, Alyssa Nicole Lee, Ammie Dawn Lee, Cameron Tyler Long, Caroline Louise Lopez, Ricky Martin Mallory, Faith Leann Markword, Rebecca Grace Mayo, Stormi Dawn McWaters, Silas James McWhorter, Zachary Earl Mendez, Miguel Alfonso Mendez, Roberto Alroge Miller, Jared Blane Miller, Jessica Lynn Moghtaderi, Nicole Ann Montgomery, Colby Morgan, Taylor Dawn Morin, Alyzea L Morris, Walker Warren Mullins, Abigail Emily Grace Newton, Anthony Dewayne Norton, Reef William Nunery, Joni Tatum Oriento, Kesley Shyanne Oswald, Caitlynn Marie Erin Pearson, Thomas Roland Peoples, Katie Renee Perry, Lexie Leigh Pitman, Austin Charles Ranallo, Darrin Scott Register, Autumn Nicole Richmond, Adrian Christine Rippy, Kayla Marie Rippy, Krystal Marie Robbins, Xavier Sebastian Rosalis, Isaiah Jordan Ross, Morgan Katherine Elizabeth Sato, Austin A Scutchfeild, Kelsey Renee Sheppard, Hannah Renee Shingler, Noel Nichole Shiver, Caleb James Smith, Devin Duane Smits, Camrieann Marie Sowell, Justine Elise Strickland, Hailey Ann Strickland, Hunter Warren Stull, Drew Christopher Swords, Veronica Nicole Taylor, Alexis Serena Danielle Tiller, Hannah Grace Trube, Cassie Anna Turner, Michael Troy Vandever, Taylor Jayde Velez, Camelia Vinta, Julie Ann Wilder, Bryson Paul Williams, Abigail Lee Williams, Canyon Edward Woodell, Cameron Jay Woods, Brandy L. Wooten, Emma Byous

Bozeman High Schools 2019—2020 Senior Class Officers

Caitlyn Oswald — Senior Class President

Emily Bowen — Senior Class Vice President