Bethlehem High School Virtual Graduation

Class of 2020

by: Jessica Ayers

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Congratulations to Bethlehem High School’s graduating class of 2020

Class President, Michaelyn Wallace delivers graduation speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

  • Baxley, Matthew Jake
  • Beall, Willie B
  • Bost, Lillian Renee
  • Bowser, Richard Alexander
  • Bray, Chyanne McKenzie
  • Collins, Gabriel Winston
  • Curry, Madison Cheyenne
  • Fullington, Anna Marie
  • Gibson, Mason Lane
  • Hardy, John Lane
  • Hayes, Kayla Alexus
  • Hobbs, Nathan Aaron
  • Joiner, Kylie Elaine
  • Kynard, Triston Ryan
  • Lewis, Leah Rae
  • Miller, Bailey Weston
  • Miller, Logan James
  • Mollet, Cade Abram
  • Purvee, Howard Dwayne
  • Rogers, Charlize Marie-Loui
  • Shelley, Alexia Marie
  • Shortnacy, Jacob Ray
  • Simpson, Kayla Nikole
  • Smith, Zane Franklin
  • Strickland, Kynzie Danielle
  • Tate, Isaac Edward
  • Taylor, Dawson Wayne
  • Wallace, Michaelyn Brooke
  • Ward, Jacee Rebecca
  • Watford, Isabella Mosier
  • Yarbrough, Chloe Brianna

Bethlehem High Schools 2019—2020 Senior Class Officers

  • Michaelynn Wallace-President
  • Gabe Collins-Vice President
  • Jacee Ward-Historian
  • Nathan Hobbs-Chaplain
  • Cade Mollet-Secretary
  • Lillian Bost-Treasurer
  • Chloe Yarbrough-Historian
  • Isabella Watford-Historian

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