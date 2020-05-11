Bethlehem High School Virtual Graduation

Congratulations to Bethlehem High School’s graduating class of 2020
Class President, Michaelyn Wallace delivers graduation speech
Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M
- Baxley, Matthew Jake
- Beall, Willie B
- Bost, Lillian Renee
- Bowser, Richard Alexander
- Bray, Chyanne McKenzie
- Collins, Gabriel Winston
- Curry, Madison Cheyenne
- Fullington, Anna Marie
- Gibson, Mason Lane
- Hardy, John Lane
- Hayes, Kayla Alexus
- Hobbs, Nathan Aaron
- Joiner, Kylie Elaine
- Kynard, Triston Ryan
- Lewis, Leah Rae
- Miller, Bailey Weston
- Miller, Logan James
- Mollet, Cade Abram
- Purvee, Howard Dwayne
- Rogers, Charlize Marie-Loui
- Shelley, Alexia Marie
- Shortnacy, Jacob Ray
- Simpson, Kayla Nikole
- Smith, Zane Franklin
- Strickland, Kynzie Danielle
- Tate, Isaac Edward
- Taylor, Dawson Wayne
- Wallace, Michaelyn Brooke
- Ward, Jacee Rebecca
- Watford, Isabella Mosier
- Yarbrough, Chloe Brianna
Bethlehem High Schools 2019—2020 Senior Class Officers