Bay Virtual School Graduation

Congratulations to Bay Virtual School’s graduating class of 2020

Daniel Leeman Harrington delivers Valedictorian Speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

Andrada, Veronica

Aseniero, Joshua

Bakjian, Breanna

Bartley, Blayne

Beauchamp, Shalie

Bernal, Nadia

Brannan, Alexandria

Conley, Emma

Danley, Dallas

Gibson, Jessey – Salutatorian

Haley, Jessica

Harrington Jr., Daniel Lee – Valedictorian

Heil, Michael

Hicks, Brianna

Howard, Brittany

Jackson, Raven

Jarman, Jacob

Kruse, Allison

Long, James

Long, Nicholas Mealer, Christopher

Moody, Hannah

Moody, Taylor

Moore, Talia

Murray, Christian

Needham, Christian

Porter, Benjamin

Sconyers, Peyton

Silas, Noah

Smiley, Tywan

Stevens, Michael

Suggs, Hunter

Taylor, Graham

Vilardi, Sophia

Watford, John

Webb III, Fred Montgomery

Wilson, Kyla

Wolf, Wynter

Zidzik, Jamison

