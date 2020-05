Bay High School Virtual Graduation

Congratulations to Bay High School’s graduating class of 2020

Bay High School’s Valedictorian and Salutatorian for 2020

Ana Barragan – Valedictorian

Anna Rudek – Salutatorian

Ana Barragan delivers her Valedictorian speech

Graduating senior names are listed in alphabetical order: Last, First M

Adams, Deondrae Antonio Akkos, Tiffany Al Kaisi, Mohammad Almazan, Cierra Beyanca Amezquita Ocasio, Arianys Anderson, Dexter Wayne Anderson, Tamara Latia Andrews, Annabel S Applegate, Adam Alejandro Armstrong, Elise Marie Arnau-Diaz-Anagalys Baez-Alicea, Luanne Marie Bailie, Olivia Grace Baker, Carolyn Baril, Chloe Barragan, Ana Carolina Batey, Kenneth Lee Baxley, Nolan Brian Beauchamp, Loren B Belisle, Matthew Jordan Black, Lomerion Blackburn, Brennan E Blackmon, Kendrick Tyrone Blevins, Andrew Clayton Boggan, Elijah Bowser, Zsa’kyla Brooks, Cameron James Brown, Ashantae Brown, Christian Jeffrey Brown, Megan Grace Broxton, Savana Dawn Bryant, Taliyah D Burns, William Monroe Burse, Kaden D Burt, Chandler L Byrd, Joseph O Cade, Alisha Deanna Cade, Danielle Brianna Calo, Elizabeth Camenzind, Chantal Edith Campbell, Alisha J Carlson, Travis Carrera-Rojas, Jhoanny Linnet Casady, John Patrick Chancellor, Avante’ Tejean Chapman, Michael A Charrez, Araceli Clark, Paris Kenneth Cobb, Javionce Zenon Cole, James Felix Colemere, Max E Compton, Priscilla Lynette Cone, Katherine Rose Conerly, Lu’sharia W Copeland, Jessica Lynn Corbitt, Madilyn Marie Coston, Claudia Kay Crisp, Parker C Crutchfield, Alaura Jade Davis, Katelyn A Dean, Trent Decker, Kaylee Nicole Delea, Kiera Susan Delgado-Antillon, Edwin DeLonjay, Bridget Rae Depner, Marcus Andrew Dodge, Dax Aleksandr Dominguez, Samantha Dudley, Nicholas Josef Edmundson, Kaitlyn Renee’ Elliott, Leanne Escudero, Gregory Daniel Evans, Caleb Daniel Faile, Jason Luke Faison, Christionna Angela Farrington, Gabriela Ferdinand-William, B’atrice Martell Ferns-Siller, Robert Bailey Fitzsimons, Ivy Christine Flores, Tapanga J Fox, Jack Gregory Frazier, Tavion Xavious French, Ashley Michelle Fuentes, Sarah Annette Garcia, David Guadalupe Ghant, Danyla La’Nae Goodman, Ashanti Y Graack, Ethan M Grady, Kingston Micah Phillip Gray, Amarion Vandywane Griffiths, Katrina Hamilton, Jermal Trevon Hamilton, Tony Lavon Hammond, Donnoy V. Hancock, Madison Grace Hardin, Sarah Michelle Harris, Amaya Rose Anne Hathaway, Brianna Rachel Heller, Jonathan Grover Henderson, Nathaniel Joseph Hermes, Brandon M Hill, Katelynn Himes, Philip David Hipskind, Michael Allen Hudson, Ashton Keith Huff, Amaziah Lych’e Jackson, Armoni Jackson, Luxury Jackson, Ma’kenni Nikell Johnson, Abigail Ruth Johnson, Damarcus Rashad Johnson, Ky’asia Nyshell Johnson, Terry Wayne Kaddah, Omar M Keil, Garrett Sherman Kelley, Shamaria Chais Kelly, Ashley R Kennedy, Jaylynn Necole Kiehn, William Gunter King, Arron Dawon King, Cherokee Rose Kirby, Jordan Grace Koenig-Beltran, Michael Stephen Koss, Ethan Alexander Krueger, Kara Lyn Leverett, Davonique Lewis, Tavaris Gerard Valentino Lewis, Yvonne D Littles, Calvin Allen Lozoya-Espino, Lizbeth Luzny, Alexander Michael Maguadog, Ethan M Malley, Deanna Nicole Malley, Randall Manning, Kayveion Omari Manning, Keith Renard McClain, Kaniah McClellan, Ethan Daniel McCormick, Benjamin McCray, Ty’adria L McDowell, Zykeriyah Lanisha McLeod, Brenton Gage McRobie-Lee, Kira Jeanie Medina-Avellaneda, Jennifer Mendieta, Diana Mickey, Kaibrie Vedaria Miller, Keyara Renada Ming, Diamond Lakresha Mitchell, Deborah Jenice Mitchell, Hallie Kate Moneymaker, Aisha Monje, Cesar Morgan, Christian Kaylum Morgan, Coby Wyatt Morris, Jackson Robert Morrison, Aaliyah Morrison, McKenna Lynne Nagle, Madison Lynn Nelson, Brandon Jacob Nelson, Garrett A Nguyen, Quynh Odom, Baleigh E Odom, Jenna Nichole Orme, Tristan Eric Ortiz Rodriguez, Bryan A Ortiz Rodriguez, Jean Carlos Ospinal, Ethan Paredes, Kenya Jolivete Parker, Jamarion Patel, Anand A Patel, Jeet R Patino, Jonathan Israel Patronis, Calliope Grace Peck, Connor O’Brien Pedigo, Lillian Perez Rivas, Albert Yadiel Perez, Hernan Pimentel, Susan Elizabeth Pledger, Sheleb L Plumb, William Z Plummer, Takari Brashod Pongsin, Jonathon Ount Post, Jesse Purdom, William E. Quaranta, Christian T Quintero, Krystal De La Caridad Ranow, Lillain M Redding, Noah Daniel Richardson, Tajiri Dontrial Rigby, Zephen Rivers Rimmer, Alan James Rinehard, Emaleigh Robinson, Michael Malik Rodriguez Gomez, Lesvy M. Rodriguez Padilla, Edgar Rodriguez, Citlalic A Rogers, Iyanla Lashay Roper, Kyle David Rudek, Anna Patrice Sanchez-Cruz, Samuel Sandlin, Tanner Donovan Santiago, Alexander Ducay Scherer, Kristopher Alan Schweizer, Blake Edward Scott, Julian McArthur Scott, Quentin Serpa, Caige Michael Shaffer, Elexus Kiara Shaffer, Madeliene S Shelton, Sailor Karaleena SHERMAN, RACHEL ANN Shows, Madison Adele Sinclair, Ronaldo Anthony Skipper, Emma Lynn Smith, Alyssa Nicole Smith, Amber Rose Smith, Lajare’eal Smith-Montero, Daniel Jonathan Spikes, Alexa Ann Stewart, Ariyana Sullivan, Briana Sunderman, Colby Blake Thomas, Torianna Timmerman, Devon M Torres Pacheco, Amilcar Trammell, Yasmine Travis, Waylon C Tremper, Chance Christophe Troutman, Markus Alexander Tucker, Ashley Vasquez, Eduardo Jose Velasquez, Luis Alberto Veras, Valeria Villeda Alvarado, Angie A Wall, Olivia G Warren, Alecia Monique Watts, Calean Quillion Webb, Trinity Weekley, Seth Ashton Weeks, Nicholas Jeryme Williams, Jaquan L Wilson, Destynie R. Winkelmann, Xavier D’Shawn Withers, Johnathon Perry Wombles, Trenton James Wrightson-Six, Olivia

Bay High Schools 2019—2020 Senior Class Officers