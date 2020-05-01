Arnold High School Virtual Graduation
Congratulations to Arnold High School’s graduating class of 2020
Arnold High School congratulates two Valedictorians and one Salutatorian for their 2020 graduating class
Manav Shah delivers his Valedictorian Speech
Sydney Polanin delivers her Valedictorian Speech
Graduating senior names are listed in alphabetical order
Caroline Elizabeth Adair
Ekaterina Akulova
Dominic Aliberti
Maria Valentina Amaya
Hunter Wilson Amora
Justin C Andrews
Tianna Miette Antonelli
William Gabriel Ashby
Jonah Ryan Asprodites
Sarah M Attalla
Luis Antonio Ayala
Savannah C. Bailey
Trenton John Bailey
Gabrielle Bre’ann Ungacta Balabagno
Makayla Renee Banks
Priscilla F Barnes
Trae Robert Batson
Madelyn Anne Beaty
Emily Jean Bennett
Isabel Benneyworth
Bianka Nicole Bess
Steven Jacob Bingham
Michael Todd Blanchard
AnnMarie Elizabeth Blastenbrei
Haydn Blevins
Brett Scott Boatright
Devin Cole Bradley
Nora Lois Catherine Bradley
Paul Alexander Bramlett
Donia Nadia Brasseur
Martin Paul Brehm
Kenza Brown Brown
Tanner August Bruce
Thomas Brandon Burdett
Christopher P Burke
Baylee Lane Burns
Charlie Yale Burrus
Nicholas Zane Caldwell
Mitchell Phillip Campbell
Abigail Mary Jane Capes
Anna-Kaye Semone Cargill
Gabriella Nicole Carlini
Meghan Kathleen Carnahan
Kierstyn Carter
Morgan Aliese Cerbantec
Tori Starr Cerna
Andrew Nicholas Cetrone
Lilly-Anne Chapman
Rusudan Chargeishvili
Trinity Michelle Chester
Brittany Clanton
Emily Clark
Tyler Kayne Clark
Madison Bailey Coffey
Hunter Jacob Coleman
Caralyn Marie Collins
Cardenal Dean Marsa Collins
William Todd Collins
Connor Martin Coltson
Ethan Alexander Combs
Toni Cheyenne Combs
Daniel Curtis Cook
Trista Marylene Cooley
Caleb R Cortez
Bailey Elisabeth Cox
Hanna Cozad
Satoria Diane Crews
Caylyn Crilly
Kaleb Allen Cunningham
David Isaac Daniel
Fate Rylee Daughtry
McKayla Joy Davison
Sydney Irene DeMent
Kalani Joy Dempsey
Ethan Denaro
Pearson Silver David Deruiter
Bonnie Rose Dietrich
Cameron Martin Donaldson
Ella Katherine DuBose
Victoria Breann Eagerton
Sebastian Earnest
Robert James Edmonds
Pilar Carole Egge
Gunnar Ray Elder
Reagan Nicole Erbe
James Austin Etheridge
Daniel Joseph Evans
Christian Jackson Faulk
Noah William Fennell
Lea Marie Ficke
Samuel Kevin Figgins
Myah E Finlay
Donovan J Finley
Ellie M Flaat
Lillian Astor Fontaine
Derek Mitchell Foos
Logan Tate Foust
Elijah Warren Fox
Ian Christian Frandsen
Ovidio Romero Fuentes
Reagen Elizabeth Gagliano
Kayleigh Ann Garrett
Jazmin Gavilanes
Kristin N Gerkin
Elen Gevorgyan
Jessica Gibson
Daniel R Gill
Isabella Therese Gobel
Kassandra Gonzalez
Carmen Brooke Gosdin
Shaneil Grant
Carson Davis Griffin
Olivia Rose Griffin
Madison Elizabeth Grindle
Joshua Michael Grunden
Gabriel Gueiros De Oliveira
Tyreon Kenneth Guice
Kaylan Elizabeth Gunning
Gisselle Angelica Guzman-Castillo
Cameron Dylan Hair
Renee Leigh Haire
Kieleh M Hale
Kayla Hall
Macey Gail Hall
Bree-uhna Hamblin
Asher B Harbeson
Jasyn Lee Harris
Justin David Harry
Ann Alice Harwell
Jacob Wade Hash
James Lamar Hawkins
Aaleigh J Heard
Angelina Marie Heise
Elise Logan Henry
William Benjamin Hess
Antonio C Hill
Avery Janel Hill
Demetrius Osman Hill
Chaya D Hillman
Brittani Hadley Hinds
Jessica Sarah Hinds
Leah-Marie Angelique Hinds
William Brantley Hoffman
Kaitlin I Hood
Jordan Christopher Horn
Dallas Meadows Horton
Haleigh Deanna Howell
Max Harrison Hughson
George Gibson Hurst V
Lia Willow Irvin
Richard Allan Jackson
Tyrin A Jarmon
Hannah Marie Jennings
Max Houldyn Johnson
Madison Camille Jones
Kelsey Grace Junker
Gavin Thomas Justice
Nicole Kasparyan
Erin Kelly
Victoria Ann Kendall
Milka Jazmin Katarina Kennedy
Abby Rae Kester
Jamie Marie King
Mason Jay King
Isabella Marie Knowles
Spencer Scott Korol
Joshua Matthew Kovaleski
Olivia Sariah Krauss
Ryan Austin Kruczek
Jake Ryan Lana
Jordan Elizabeth Lane
Courtney Michelle Langdon
Kaitlyn Renee’ Langley
Evan Andrew Laramore
Trenton Alexander Leake
Landyn Noelle Lee
Noah Kaylor Lee
Taevion D Levy
Alex Lin
Josie Marie Lisotta
Ceylor M Locklear
Fernando Lopez
Leonardo Lopez
Elijah Zane Lovin
Elizabeth Zoe Lovin
Joanna Piper Manna
Valeria Raquel Marquez Leiva
Noah Patrick Martin
Cruzito Angelo Martinez
Daniel Demetrio Martinez
Ronald Walker Mathis
Dru Christopher Mauldin
Elysium Mistina Sky McCranie
Kristen Cheyenne McCullough
Beatrice Camile McGowan
Joshua Rodney McGriff
Abbigayle A McLain
Madisen Abigail McWhorter
Adrian Christopher Johnson McWilliams
Joshua Michael Melvin
Emory Donald Mendheim
Nicola J Mensitieri
Haley A Mihalich
Keenan Mike
Anderson Kehoe Miles
Jacob Tanner Millman
Desiree E Mitchell
Jaxon Peyton Mitchell
Micheal Austin Mizzell
Kathryn Angela Moeschl
Lucas Zion Moon
Jamie Lynn Mooney
Hannah Marie Morgan
David Morrison
Cole Flynn Nagy
Jarod Connor Newberry
William Newman
Chloe Lynn Nicholas
Anna Michelle Nicol-Vega
Jason Matthew Niolet
Alexander Campbell Noble
Angela Lee Palazzo
Ludovica Patrizi
Alyssa Renee Peacock
Jeffrey Larken Pecori
Brogan Tanner Peden
Tyler James Pedersen
Christian Paige Penn
Makayla Peters
Christian Erik Peterson
Joshua Pfneisel
Gabrielle Hyacinth Pierce
Stephen Carter Pitts
Dawsun Shane Pitts-Anderson
Sydney Ann Polanin
Izabella Rosemarie Pons
Keira Madison Poole
Alice Popova
Caitlin Elizabeth Porter
Holden Eric Powers
Megan Ann Murphy Powers
Joseph T Price
Victoria Anne Rainelli
Jairyn Ramirez
Jacob Hunter Read
Jayden Ready
Gabriel Joe Redman
Merritt Renee Reece
Amber Renee Reightler
Casey Rhodes
Reece Makana Rhodes
Kaylynn Mechelle Richburg
Claudio Cessar Rico
Elena Ayn Rizzuto
Kayla Pauline Robinson
Skylee Lyne Rodgers
Lilliana Maria Rodriguez
Madison Brooke Rowland
Dylan Michael Roy
Elizabeth Grace Sauer
Griffin Michael Sawyer
Allison Raine Scibelli
Sant Taylor Scott
Haley N Seaton
Johnathan Cort Sellers
Bennie Seltzer
Lauren Elizabeth Senn
Andrew Stone Sexton
Joseph Arthur Sforza
Manav Prashant Shah
Olivia Michelle Sheffield
Colton Thomas Shepard
Maddox Patrick Sherman
Devin Lee Shirk
Laura Grace Shy
Carson H Sikes
Tannor Reed Singletary
Taylor Reece Singletary
Jordan Elizabeth Skipper
Amberlyn Grace Smith
Kaleb Elijah Smith
Ross William Smith
Chase Avery Sornson
Anthony W Spence
Chase Adam Spinnler
Madison Marie Sprucebank
Samantha Marie Squires
Kaitlyn Marie Stanard
Payton Madalynn Starling
Kaden Blake Stephens
Dylan Jacob Stewart
Kamya Lynn Stickney
Logan Chase Stuckey
Jody Scott Sutton II
Sara Adriana Talpes
Simona Andreia Talpes
John Michael Tasko JR
Michael Austin Thompson
Genesis Julyann Thompson Santiago
Brianna Jean Tielking
Layton Zane Joseph Tomasiewicz
Cecily Rose Tomlin
Katherine N Tran
Brandon Triplett
Lacey Ann Triplett
Garrett Clay Triplette
Matthew Joseph Tripoli
Brianna Faith Turner
Christian Turner
James Ethan Turner
Jordan Elizabeth Tyree
Fernando Jose Urbina
Chance Allen VanWormer
Gabriel Enrique Villafañe Vidal
Kaitlyn Marie Walton
Jaden Sky Warren
Taylor Renata Warren
Deisha A Washington
Zachary Wayne Weatherly
Jordan McLeod Webb
Bryson A Weilbacher-Matos
Ezra Tate Welborn
Jamison Lamar Whelchel
Allison Jade Whitcomb
Michael Lee Whiting
Dorian Martavius Williams
Robert Jackson Williams
Wade M Wilmot
Emilee Wiser
Jordyn Lynn Woolsey
Vince Edward Wray Jr.
Elizabeth Hope Wright
Makenzie Robynn Wroblewski
Keagan Lane Yon
Jordan Ruth Leann Zolman